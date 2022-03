In occasione dell’iniziativa di “M’Illumino di meno”, “3Place” “Legambiente Andria”, “Unitalsi”, “Filomondo” e “Croce Rossa” organizzano un evento che chiama a raccolta tutta la cittadinanza. Mi illumino di meno è una iniziativa a livello nazionale promossa da Radio Due e Caterpillar per sensibilizzare e riflettere sui nostri stili di vita. Dalla riduzione del consumo di corrente quando possibile stili di vita alternativi.

«Quest’anno l’obiettivo è quello di #pedalare #rinverdire e #migliorare. Il punto di ritrovo sarà alle 9.30 al bosco urbano 3Place in via Ceruti, dove ci sarà una presentazione del Bosco da parte di 3Place ai partecipanti. Dopodichè ci dirigeremo alla sede di Unitalsi in bicicletta. Una volta giunti a destinazione si procederà alla piantumazione di una decina di alberi. Infine ci sarà la possibilità di condividere con i ragazzi di Filomondo un aperitivo equo e solidale. Tutti in sella, ci vediamo domenica. Siete tutti invitati per una bella domenica di condivisione e sostenibilità. Per qualsiasi dubbio o informazione, non esitate a scriverci».