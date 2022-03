Continuità. E’ forse la mancanza più grande in questa stagione per la Fidelis Andria. Una continuità che, in questo momento della stagione, non può più essere derogata. Continuità che deve passare, dopo il successo contro il Taranto, da una trasferta delicata come quella contro la Turris a Torre del Greco.

Una sfida assolutamente inedita in campionato. Nella storia delle due città ci sono tre precedenti ma due sono in amichevole ed uno solo in una competizione ufficiale come la Coppa Italia gara disputata nel 1990 con la vittoria dei padroni di casa, match però disputato sul campo di Portici. Turris che in questa stagione, secondo Vito Di Bari, è forse la grande sorpresa del campionato.

Il match si disputerà domenica alle 17,30 visto che la Fidelis è reduce dalla gara di Coppa a Bolzano. Unica sfida domenicale. Non ci saranno sicuramente gli infortunati Benvenga e Tulli mentre da valutare ci sono le condizioni di Casoli alle prese con un problema fisico. Non dovrebbe cambiare di molto la formazione rispetto alla vittoria con il Taranto anche se l’eventuale forfait del capitano biancazzurro potrebbe modificare leggermente i piani di Di Bari. Tecnico andriese che al momento non guarda la classifica.