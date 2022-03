«Il Consiglio di Stato – comunica il Sindaco, avv. Giovanna Bruno – ha rigettato il ricorso proposto dall’Impresa Sangalli, in merito all’aggiudicazione della gara-ponte del servizio rifiuti nella nostra Città, indetta nel 2020 dall’Ager Puglia (agenzia regionale gestione rifiuti). Una pronuncia che rientra in un quadro processuale che si è protratto per alcuni mesi e che ha portato l’Amministrazione ad affidare, in proroga, il servizio alla stessa Sangalli fino al 31.3.2022, proprio in attesa di evoluzioni e senza mai esporre la comunità ad alcuna interruzione del pubblico servizio. Con la pronuncia del Consiglio di Stato, l’Amministrazione provvederà ora – conclude il Sindaco – all’aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo d’impresa GIAL PLAST srl – SI.ECO spa, dando corso alle prescritte verifiche preventive».