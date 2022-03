E’ ormai da qualche giorno che si discute di questi 150 milioni di euro in più necessari per la realizzazione del nuovo Ospedale di Andria. Sulla questione è intervenuta anche la Lega BAT, domandando se l’errore si trovi già in fase di progettazione ed ammonendo le istituzioni a non rallentare ulteriormente la costruzione delle strutture sanitarie.

Con una nota firmata dal Consigliere Comunale andriese Gianluca Grumo, oggi presente anche nell’assise provinciale, dal Segretario Provinciale della Lega Ruggiero Grimaldi e dalla Segretaria Cittadina della Lega Andria Paola Albo si è evidenziato che «la realizzazione del nuovo ospedale è necessaria non solo per la popolazione di Andria ma è anche funzionale all’operatività dell’Ospedale di Barletta, con il quale si integra per un’offerta sanitaria completa. Le due strutture non sono affatto in contrapposizione, ma ben si bilanciano con le diverse offerte di servizi. Il venir meno di una delle due strutture minerebbe la completezza dell’offerta sanitaria locale».

«Oltre il danno la beffa. Se a causa di questo aumento dei costi venisse annullato il progetto avremmo assistito ad un costoso show narcisistico di propaganda mediatica (con dei relativi costi di progettazione e pubblicità) privo di qualsiasi concretezza che farà pagare ai cittadini un doppio costo: quello sostenuto per questa campagna di propaganda politica con progetti e conferenze stampa (che sarebbero sempre pagati dai cittadini?) e quello della perdita di un’offerta sanitaria completa», chiude la nota.