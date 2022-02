Tre giorni di formazione nello scorso weekend per i volontari delle Misericordie di Puglia nell’appuntamento chiamato ForMat. Un percorso formativo dedicato alla gestione associativa assieme ai corsi per formatori, per reporter territoriali e per operatori locali. L’iniziativa all’interno dell’Istituto Comprensivo “Tattoli-De Gasperi” di Corato ed ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di volontari giallociano provenienti da tutta la Puglia.

L’evento organizzato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia in collaborazione con la Federazione delle Misericordie di Puglia e la Misericordia di Corato, ha potuto contare sulla presenza di importanti formatori provenienti da tutto lo stivale oltre al correttore nazionale delle Misericordie e cioè Mons. Franco Agostinelli Vescovo Emerito di Prato. Corpo e anima per una tre giorni che è servita soprattutto a formare i formatori che si muoveranno sull’intero territorio pugliese nelle oltre 30 sedi di Misericordia.

L’evento si è concluso domenica mattina con una celebrazione presieduta dall’Arcivescovo Mons. D’Ascenzo. Ma nel corso della tre giorni moltissime sono state le autorità che hanno voluto testimoniare la propria vicinanza al mondo delle Misericordie. Tra queste c’è stato anche il Sindaco della città di Corato Corrado De Benedittis.