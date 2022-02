«Condivido e faccio mio l’appello e l’invito del Presidente internazionale Mario Bruno (MPPU) a deporre le armi e a intraprendere la via del dialogo e della diplomazia. La guerra non può e non deve essere lo strumento per definire le controversie tra i Popoli. La guerra che da pochi giorni tiene in apprensione il mondo intero potrebbe avere sviluppi imprevedibili e devastanti. Si torni a dialogare, si percorrano le strade del confronto leale, si esperisca ogni tentativo di far cessare la drammatica voce delle armi per porre le basi della convivenza pacifica, si faccia appello alla mansuetudine e alla invocazione di pace che proviene dalle popolazioni. Stasera parteciperemo alla manifestazione che si terrà ad Andria per ribadire il nostro rifiuto della guerra e affermare la necessità della Pace». Lo ha detto Pina Marmo, presidente regionale del Movimento Politico per l’Unità.