Invertire rapidamente la rotta tra le mura amiche e vincere quale unica medicina per provare a cambiare il destino di una stagione che per la Fidelis, al momento, è stata piuttosto avara di soddisfazioni. La sconfitta di Francavilla martedì scorso è solo l’ultimo tassello di un momento nero da cui proprio i biancazzurri non riescono a tirarsi fuori. Ad un gioco che migliora non corrispondono i risultati. E al “Degli Ulivi” arriva un avversario tutt’altro che semplice: al “Degli Ulivi” ci sarà il Taranto di Laterza, avversario ostico in un derby sempre molto sentito.

Taranto che per il tecnico Vito Di Bari, tra le altre cose ex del match, sta facendo un’ottima stagione.

La Fidelis, tra le mura amiche, è reduce dal pareggio contro il Potenza che ha interrotto una serie infinita di sei sconfitte consecutive che a queste latitudini proprio non si ricordano. Per provare ad invertire il fato Di Bari non potrà contare sugli squalificati Tulli e Sorrentino mentre non ci saranno neanche gli infortunati Benvenga e Legittimo. Rientra una pedina importante come Bubas dopo i due turni di stop mentre si valuterà sino all’ultimo la presenza di Di Piazza alle prese con un fastidio muscolare. Al “Degli Ulivi” sono dieci i precedenti a partire dal 1990 tra le due formazioni con quattro successi Fidelis ed altrettanti pari con due successi esterni.