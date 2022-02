Un presidio per dire NO alla guerra in Ucraina, SI alla PACE e dare SOLIDARIETA’ ALL’UCRAINA. L’Amministrazione Comunale, sollecita tutti i cittadini e le associazioni a scendere in piazza, come sta avvenendo in tante altre città d’Italia e di Europa, per chiedere che si fermino le bombe e la diplomazia torni a dialogare.

L’appuntamento è previsto per domani, sabato 26 febbraio 2022, alle ore 19.00, in Piazza Catuma. I racconti che continuano ad arrivare dall’Ucraina sono di distruzione, paura, morte. E sono racconti di una popolazione quasi inerme, smarrita, strappata alla sua quotidianità. Una popolazione a cui è un dovere morale dimostrare vicinanza e solidarietà.

Andria fa la sua parte! Gli andriesi non rimarranno indifferenti davanti alla storia che accade, e soprattutto ribadiranno di voler restare dalla parte giusta di questa storia: la parte del diritto, della democrazia, della libertà. La Città diffonda il messaggio e partecipi alla manifestazione. Tutti in piazza Catuma!