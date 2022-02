«Andria festeggia un altro concittadino centenario, buon compleanno Pietro Ciciriello!». Ad affermarlo con un post su Facebook è il sindaco di Andria Giovanna Bruno.

«Una mente lucidissima, piena di ricordi. Pietro racconta, racconta tante cose vissute in un secolo. È stato segnato dalla sua partecipazione alla seconda guerra mondiale, durante la quale ha combattuto in Sardegna e in Austria. Nella chiacchierata mi ha fatto domande sull’interramento della ferrovia, che gli passa proprio sotto casa, in zona via Barletta. Ha chiesto anche tante altre informazioni e ripercorso tanti cambiamenti della città. Fino a poco tempo fa la mattina scendeva di casa a piedi per andare al cimitero, dove giace sua moglie da vent’anni. Ha lavorato in cava, poi nei campi, dedicandosi all’ortofrutta. Uomo semplice, dalla tempra forte. Ancora una volta buon compleanno, Pietro!».