Il 5 febbraio del 1992 nasceva ad Andria la Confraternita di Misericordia di Andria. Da allora, e sino ai giorni nostri, l’associazione andriese ha lavorato ininterrottamente al servizio della comunità per 30 anni. I colori giallociano hanno proseguito la propria attività senza sosta sia in ambito sanitario che di protezione civile oltre all’aggiunta di molteplici servizi di assistenza. In 30 anni sono centinaia i volontari che si sono alternati con la divisa assicurando h24 interventi di ogni genere. “La cosa più bella è vedere tante nuove leve che arrivano ad indossare la nostra divisa e che sposano i nostri valori – spiega Angela Vurchio, Governatrice della Misericordia di Andria – ma è anche bello che c’è tuttora un nucleo fondante che continua ad essere parte integrante della nostra attività. Un mix di esperienza e gioventù che permette, ad oggi, di avere circa 200 soci attivi sul territorio”.

Una delle associazioni storiche che vuole celebrare questi 30 anni in un lungo anno di attività già iniziate con diversi corsi di formazione predisposti per la cittadinanza. Ma domenica 20 febbraio, alle 11,30 nella Cattedrale di Andria, ci sarà uno dei momenti più importanti per la Confraternita: una SS. Messa officiata dal Vescovo Mons. Luigi Mansi e che vedrà la partecipazione di gran parte dei soci. Un momento intimo, rinviato a causa della pandemia ad inizio febbraio, ma che vuole rappresentare un vero e proprio inizio di tutta l’attività che si andrà a svolgere nel 30esimo anniversario.

Nel solo anno 2021 sono stati oltre 400mila i chilometri percorsi dai mezzi della Misericordia di Andria per quasi 17mila interventi e cioè oltre 45 al giorno. Interventi che non si fermano ai trasporti o all’emergenza urgenza ma che comprendono attività di Protezione Civile, Servizi Sanitari e Socio Sanitari. E poi tantissima formazione, campi estivi di Protezione Civile per i più piccoli e per le G.emme motore futuro della Misericordia, partecipazione al Centro Operativo Comunale e Hub Vaccinale, visite e giornate di prevenzione nell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi”, attivazione della Casa del Noi in viale Istria oltre alla prossima partenza di Casa Felice per anziani autosufficienti e dell’Emporio Solidale “Le dodici ceste” nell’ambito di un progetto nazionale di Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. “Un mondo variegato il nostro – ha concluso Angela Vurchio – che però è riuscito a mantenere la barra dritta verso l’aiuto al prossimo sofferente senza mai perdere di vista l’ascolto e l’analisi dei bisogni sul territorio”. Per la celebrazione del 30esimo anniversario è stato anche realizzato, grazie alla preziosa collaborazione con la ditta Pubblicom, un logo speciale che campeggerà sui mezzi ed in tutte le manifestazioni di questo lungo anno 2022.