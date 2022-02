E’ stato rintracciato dalla Polizia Locale di Andria, nel pomeriggio, l’autista del furgone che ieri mattina ha creato grandi problemi alla circolazione in Piazza Catuma ad Andria dopo aver perso una grande quantità di olio sparsa per diversi metri sulla sede stradale. Si tratta di un uomo alla guida di un mezzo da lavoro di colore bianco utilizzato da una ditta per il recupero di olio esausto. All’uomo sarà comminata una sanzione amministrativa oltre all’addebito dei costi di pulizia lunghi e laboriosi terminati nel tardo pomeriggio di ieri.

Le indagini della Polizia Locale andriese sono state minuziose e complesse visto che il furgone ha fatto perdere le proprie tracce dopo esser transitato in Piazza Vittorio Emanuele II. La perdita di olio ha anche provocato diversi disagi ed un ferito: un uomo, mentre era a bordo della sua bicicletta, è scivolato riportando ferite che hanno reso necessario l’intervento di una equipe sanitaria del 118. L’uomo è stato soccorso sul posto e poi portato all’ospedale “Bonomo”. Un giovane a bordo di una citroen, invece, pur procedendo a bassa velocità ha perso il controllo dell’auto colpendo uno dei paletti posizionati attorno alla piazza. Nessuna conseguenza per lui, qualche danno invece per la vettura.