Continua la triste conta delle vittime della pandemia Covid in Puglia. Sono 30 i morti registrati nell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione, 11 sono relativi alle ultime 24 ore e 19 riguardano i giorni precedenti. Un bilancio pesantissimo che porta a 7.501 le persone decedute a causa del virus dall’inizio della pandemia. Restano intanto stabili i contagi in Puglia dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 4.366 nuovi casi su quasi 28 mila tamponi. Nuove positività che sono così distribuite: 1.173 nella provincia di Bari, 1.112 nella provincia di Lecce, 804 in quella di Foggia, 538 in quella di Taranto, 367 nel brindisino e 322 nella Bat, oltre ad una cinquantina tra residenti fuori regione e quelli in via di definizione.

Stabile anche la situazione negli ospedali pugliesi: al momento sono 723 le persone ricoverate in area non critica, -4 rispetto alla giornata di ieri, mentre sono 66 le persone che lottano contro il virus nelle terapie intensive, + 2 nelle ultime 24 ore. Continua a scendere il numero degli attualmente positivi in Puglia che sono poco più di 91 mila, dato naturalmente influenzato dall’elevato numero di guariti vicino alle 600 mila unità.