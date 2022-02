Giovedì 17 Febbraio, alle ore 19.00, presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città si terrà la presentazione ufficiale dei nuovi componenti del Forum Città dei Giovani di Andria con la presenza del Sindaco, Giovanna Bruno e del Presidente del Consiglio, Giovanni Vurchio e dei consiglieri comunali.

«Sono certa – afferma l’Assessore al Futuro Viviana Di Leo – che il neo Presidente Liso coadiuvato dal vice Di Bari e dai consiglieri del direttivo saranno in grado di vincere una delle tante sfide che i giovani devono affrontare in questa difficile fase di post pandemia: ritornare alla socialità, ricreare spazi e contenuti che in questi ultimi due anni sono sfumati tra restrizioni e paura. Il Forum Città dei Giovani rappresenta un organismo di supporto per l’amministrazione e nello specifico per le politiche giovanili. È uno strumento che prescinde dal colore politico, proprio per permettere a tutti è tutte di essere inclusi, di poter avanzare proposte ed istanze. È ciò che attraverso il mio ruolo amministrativo mi propongo di fare: coinvolgere i giovani nella cittadinanza attiva, fornendo strumenti utili alla loro crescita sociale. Ringrazio ancora una volta il Presidente uscente, Marco Salice e il direttivo uscente per aver traghettato il Forum durante la pandemia sino ad approdare alle nuove elezioni tenutesi il 13 gennaio».