Il Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Vurchio, rende noto il bilancio delle attività solidaristiche frutto della istituzione, il 23 dicembre scorso, della Giornata della Solidarietà. Il giorno precedente vennero consegnati, presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, a Palazzo di Città, 48 cartoni contenenti capi di abbigliamento e 26 contenenti coperte. La merce, donata dagli imprenditori andriesi, è stata consegnata il 23 dicembre, alle ore 17.00, nel corso della “Giornata della Solidarietà”, alle parrocchie andriesi per destinarle le famiglie più bisognose.

Questo il dettaglio di quanto ritirato dalle parrocchie e centri caritatevoli:

1) Centro Nazareth ha ritirato per n. 6 parrocchie – 6 cartoni di abbigliamento e 4 di coperte, consegnate al Sig. Aniello Michele;

2) Chiesa San Giuseppe Artigiano n. 3 cartoni di abbigliamento e n. 1 cartone di coperte;

3) Maria SS. Altomare n. 4 cartoni di abbigliamento e n. 1 cartone di coperte, consegnate al Sig. Sabino Troia;

4) Parrocchia Santa Maria Assunta n. 2 cartoni di abbigliamento e n. 1 di coperte, consegnate a Don Peppino Ruotolo;

5) Centro Santa Maria Goretti consegnati n. 3 cartoni;

6) Parrocchia San Francesco n. 3 cartoni, consegnati al Sig. Pasquale Leonetti;

7) Parrocchia Madonna di Pompei n. 3 cartoni di abbigliamento e n. 1 cartone, consegnati a Don Giuseppe;

8) Parrocchia Sacre Stimmate n. 2 cartoni di abbigliamento, consegnati a Don Francesco;

9) SS. Trinità n. 2 cartoni d’abbigliamento;

10) Sant’Andrea Apostolo n. 3 cartoni d’abbigliamento, consegnati alla Sig.ra Maria Pistillo;

11) Beata Vergine Immacolata n. 3 cartoni di abbigliamento;

12) Chiesa parrocchiale Gesù Crocifisso n. 3 cartoni d’abbigliamento;

13) Parrocchia San Luigi a Castel del Monte n. 2 scatole e n. 3 coperte;

14) Chiesa Sant’Agostino consegnati n. 2 cartoni d’abbigliamento e n. 2 coperte;

15) Chiesa Madonna della Grazia n. 2 cartoni d’abbigliamento e n. 2 coperte, consegnati a Don Vincenzo;

16) Croce Rossa Italiana consegnati alla sig.ra Caterina Sellitri n. 18 cartoni di coperte.

Durante lo stesso periodo sono state anche consegnate 40 Gift Card del valore di euro 50 ciascuna, donate dal Gruppo Megamark alla Presidenza del Consiglio, e destinate ad altrettante famiglie particolarmente bisognose.

«E’ stata una esperienza bellissima attraverso la quale la Presidenza del Consiglio, i capigruppo ed i gruppi consiliari che ne hanno condiviso lo spirito, e l’Amministrazione Comunale che ha fatto sua la proposta della Presidenza di istituire la Giornata della Solidarietà, si è fatto molto per i concittadini bisognosi. Attraverso questa prima edizione -spiega il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Giovanni Vurchio –è stata creata una utile sinergia tra il mondo dell’imprenditoria e le famiglie bisognose. Il ruolo della Chiesa, delle parrocchie, dei nostri sacerdoti è stato, una volta di più, il collante che ha reso possibile che questa iniziativa di solidarietà individuasse i bisogni effettivi della comunità e desse loro una risposta concreta e non retorica. Saremo attenti ora, per la prossima seconda edizione, a definire, condividere e realizzare ulteriori attività per aumentare la qualità e la quantità degli interventi solidali».

Come si ricorderà la Giornata della Solidarietà è stata istituita dalla giunta con una deliberazione, la n. 213 del 16 dicembre scorso, con la quale il Sindaco, Giovanna Bruno, ha voluto ufficializzare la manifestazione definendola una importante opportunità di approfondimento, di conoscenza e diffusione di buone pratiche in materia di volontariato, associazionismo e cooperazione sociale , atte a sensibilizzare il mondo imprenditoriale e sociale”, da realizzare con il coinvolgimento della Caritas Diocesana, delle parrocchie, del volontariato e dell’associazionismo in generale, oltre che dei consiglieri e degli assessori comunali.