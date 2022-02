Un 26enne di Andria è stato arrestato mercoledì sera dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura BAT. E’ accusato di aver aggredito un 34enne andriese, già noto alle forze dell’ordine, dopo essersi introdotto in una abitazione privata e colpendolo ripetutamente con un’accetta alla gamba per poi darsi alla fuga. I fatti risalgono al 30 ottobre 2021, poco dopo le 13, e avvennero nel quartiere San Valentino di Andria. Secondo le indagini il movente dell’uomo sarebbe riconducibile a risentimenti personali nei confronti della vittima. In quella circostanza il 26enne aggredì anche due donne presenti nell’abitazione, provocando ferite lievi. Prima di fuggire avrebbe rubato il telefono cellulare di una di loro. Il 34enne ferito in modo grave fu trasportato al “Bonomo” di Andria per tutte le cure del caso. Il 26enne ora si trova agli arresti domiciliari. Dovrà rispondere di lesioni gravi, minacce, porto di oggetti atti ad offendere, violazione di domicilio e rapina.