Tecnicamente si chiama interferenza, praticamente sarà uno spostamento storico che cambierà il volto di uno dei comparti più importanti della città di Andria. Parliamo del mercato ortofrutticolo che dalla sede ormai storica di via Barletta sarà trasferito in una nuova sede individuata in un terreno del Comune di Andria in zona Pip tra via della Costituzione e via Catullo. La necessità di spostamento e di costruzione di una nuova sede si è resa necessaria a causa della intervenuta interferenza con il Grande Progetto di interramento della ferrovia nell’abitato di Andria.

Era nota l’incompatibilità tra il mercato ortrofrutticolo e l’attività di cantiere ed il Comune di Andria ha cercato una soluzione alternativa. Bocciate tutte le possibili soluzioni in strutture già costruite ma difficili da adattare, si è pensato alla nuova costruzione di una struttura più adeguata e moderna rispetto a quella attualmente di via Barletta. Una struttura che dovrà esser realizzata in tempi brevissimi anche grazie alla convenzione stipulata con Ferrtramviaria che si occuperà della progettazione mentre il Consorzio Integra, già assegnatario dei lavori principali, dovrà realizzare le opere. I fondi saranno stralciati dal finanziamento dell’opera principale per un importo massimo complessivo di circa 2milioni e mezzo di euro compreso le spese generali. Servirà comunque un provvedimento ad hoc, nei prossimi giorni, da parte della Regione Puglia su richiesta della Ferrotramviaria per autorizzare lo spostamento delle risorse.

La Giunta Comunale, nel frattempo, ha concesso l’area individuata a Ferrotramviaria in modo da poter già comincare l’attività d’indagine geognostica oltre alle attività preparatorie al cantiere. Da rispettare ci sono dei tempi strettissimi sia per la realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo e sia per il completamento dei lavori veri e propri di interramento da concludersi, come previsto dall’Unione Europea, entro il 31 dicembre del 2023.