«L’incremento di costo in fase progettuale non determina necessariamente un aumento di spesa. La spesa per la realizzazione del nuovo ospedale sarà determinata dalla validazione e dalla certificazione di ciò che sarà messo a bando». Sono le parole di Alessandro Delle Donne, Commissario Straordinario della ASL BT che ha voluto precisare meglio una questione emersa durante l’ultima commissione bilancio regionale e convocata dal presidente Fabiano Amati proprio per fare il punto della situazione sui nuovi nosocomi in via di costruzione in Puglia. Per il Nuovo Ospedale di Andria una stima di costi sul progetto prevede, secondo quanto detto durante l’audizione dal Responsabile Unico del Procedimento, dai 138 milioni previsti a circa 250.

A ribadire alcuni concetti, oltre al Sindaco di Andria Giovanna Bruno presente all’audizione in commissione, ci ha pensato ancora Delle Donne che ha ricordato in una nota ufficiale come «il progetto presentato propone un aumento di costi, che saranno vagliati dalla commissione e dal rup, voce per voce, e non è detto assolutamente che determineranno costi aggiuntivi – conclude il Commissario Straordinario dell’ASL BT – Ad ogni buon conto abbiamo già rappresentato a tempo debito alla Regione il presumibile bisogno di finanziamenti aggiuntivi». Il nuovo ospedale di Andria, lo ricordiamo, sorgerà in contrada Macchia di Rosa, a ridosso dell’ex provinciale 231. Composto da 6 corpi separati ma collegati tra loro, comprenderà anche un’area commerciale, un asilo nido, una palestra ed aule destinate alla formazione universitaria. Tutta la copertura dell’intero corpo del presidio sarà allestita a verde. Per la sua realizzazione verranno occupati 82 mila metri quadri di cui 75 mila di superficie ospedaliera. Al momento, però, nonostante l’aumento di spesa non sono segnalati nuovi possibili ritardi come ci spiega il Sindaco Bruno.