Un progetto di Confederazione nazionale che sta per materializzarsi anche sul territorio di Andria grazie all’incessante lavoro dei volontari giallociano delle Misericordie. Stiamo parlando dell’Emporio Solidale, un vero e proprio supermarket della solidarietà, in cui le famiglie più bisognose potranno effettuare con regolarità la spesa in base ad alcuni importanti parametri. E’ ormai quasi tutto pronto per l’inaugurazione che avverrà nei prossimi giorni anche per celebrare il 30esimo anniversario della fondazione della Confraternita andriese. Ma il progetto ha già assunto un carattere totalizzante visto che ormai dal periodo natalizio in poi non si contano più le decine di donazioni spontanee arrivate oltre che le raccolte sempre più costanti di carrelli della spesa all’esterno dei supermercati che stanno aderendo all’iniziativa. Da segnalare anche la convenzione appena firmata con il Banco Alimentare di Foggia e si è in attesa, entro i primi giorni di marzo, della firma della convenzione con l’AGEA.

In un movimento spontaneo che adesso è sempre più efficace ed organizzato con i volontari giallociano sempre in prima linea. Il tema del cibo e delle difficoltà delle famiglie è tra le priorità di intervento ed assistenza. “Da segnalare almeno due bellissimi gesti – dice Angela Vurchio, Governatrice della Misericordia di Andria – Un nostro volontario che ha voluto restare assolutamente anonimo e ci ha recapitato un pacco ed un biglietto con i suoi buoni pasto che sono stati poi donati ad un paio di famiglie bisognose e l’impegno delle scuole in questa costante raccolta alimentare. In particolare nel periodo natalizio l’Istituto Comprensivo “Tattoli-De Gasperi” di Corato ha voluto effettuare una importante raccolta alimentare con i propri ragazzi, ma sono diverse già le scuole che stanno aderendo. E poi le molte donazioni di giocattoli e generi di prima necessità arrivate dalle famiglie che frequentano con più costanza Casa della Misericordia in una gara di solidarietà – conclude Angela Vurchio – che è poi la vera sostanza della nostra azione”. La Misericordia, nel frattempo, sta già consegnando diversi generi alimentari ad alcuni più bisognosi della città in attesa di concludere una collaborazione più stringente anche con i servizi sociali del Comune di Andria oltre che attraverso le domande che stanno già pervenendo a Casa della Misericordia in viale Istria. Un moto perpetuo solidale che si esprimerà dopo l’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi” anche nell’Emporio Solidale della Misericordia di Andria.