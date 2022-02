Videomapping su Palazzo Ducale, focus group, web app e specifiche campagne social. Saranno utilizzati in questo modo i 100mila euro destinati dalla Regione Puglia ad un progetto di valorizzazione di Castel del Monte. Un capitolo di bilancio regionale appostato in modo specifico per i tre siti Unesco della Puglia. Centomila euro a testa per Andria, Monte Sant’Angelo ed Alberobello con uno stesso comune denominatore e cioè quello di valorizzare i siti. Ma la città di Andria ha scelto di utilizzare questi fondi per provare ad accorciare le distanze che ci sono tra Castel del Monte e la città federiciana.

Il progetto, presentato nelle scorse settimane, è ancora in fase embrionale anche se di particolare rilievo, oltre all’idea di lavorare su digitalizzazione ed innovazione tecnologica, vi è quella di coinvolgere da vicino tutti gli attori che si muovono nel campo del turismo e soprattutto le università. In particolare un protocollo d’intesa è stato già sottoscritto con La Sapienza di Roma che produrrà una serie di strategie di promozione di un territorio ricco ma ancora del tutto inesplorato per il mondo del turismo. Andria avrà in Federico II di Svevia l’arma in più per rilanciare la propria immagine, almeno questa l’intenzione dell’Amministrazione Comunale. Ente che potrà contare anche su due nuove fonti di finanziamento per, invece, migliorare i dintorni del maniero federiciano. Una proroga per il progetto Stupor Mundi permetterà di non perdere un finanziamento da circa 500mila euro che servirà a sistemare la pineta che cinge il maniero federiciano. Obiettivi simili sono anche quelli di un secondo finanziamento per cui si stanno approntando tutte le pratiche. Per valorizzare Castel del Monte serve rendere fruibili e liberi gli spazi oltre che creare un filo diretto verso la Città di Andria.

Il servizio su News24.City.