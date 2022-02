E’ arrivato da pochi giorni il via libera ai nuovi progetti per il servizio civile che coinvolgeranno migliaia di giovani in questo 2022 in attività di volontariato. Anche la Misericordia di Andria dopo i tantissimi ragazzi che hanno già vissuto in questo anno l’esperienza, potrà contare nuovamente su 59 giovani da destinare a tre progetti che si occupano di protezione civile ed assistenza alla comunità.

In particolare sarà a disposizione dei giovani, compresi nella fascia d’età tra i 18 ed i 28 anni, un posto per il progetto “SIRE Sistema Integrato Risposta Emergenza 2021”, 48 saranno i posti riservati al progetto “Casa Misericordiae” e 10 i posti disponibili per “IZ7EXO in ascolto”. In questa annata, a differenza dello scorso anno, ci sono anche dei posti riservati ai giovani con minori opportunità (difficoltà economiche) che devono presentare un ISEE inferiore o pari a 10mila euro. Nel complesso sono 19 i posti a loro riservati nei due progetti di assistenza e protezione civile. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 10 febbraio ed è richiesto il possesso delle credenziali SPID. I giovani interessati a vivere questa importante esperienza formativa potranno candidarsi esclusivamente online al sito https://domandaonline.serviziocivile.it/ . Per maggiori informazioni, consultare il sito https://www.misericordie.it/servizio-civile oppure rivolgersi presso Casa della Misericordia in viale Istria 16 ad Andria o contattando lo 0883554453.