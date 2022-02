Tragedia poco fa sulla Strada Provinciale 231, in direzione Corato nel territorio di Andria. Per cause tutte da chiarire un uomo a bordo della sua auto, una Mercedes, ha perso il controllo toccando probabilmente la banchina di destra e terminando la sua corsa contro il guard rail. Impatto fatale per l’uomo alla guida che ha perso la vita restando incastrato tra le lamiere della sua auto ormai distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Locale di Corato e i Carabinieri di Ruvo di Puglia. Sono tutt’ora in corso le operazioni per estrarre il corpo della vittima. Disagi alla circolazione.