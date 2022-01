C’è chi in isolamento chiede di poter ricevere dei farmaci o la spesa ma c’è anche chi ha bisogno di igienizzare gli ambienti con strumenti specifici oppure chi ha bisogno di un costante controllo di parametri essenziali come la saturazione. Sono i compiti dell’Unità Interventi Speciali Covid-19 della Misericordia di Andria che continua ad operare sul territorio ormai da due anni e con migliaia di interventi già portati a termine. Obiettivo della Confraternita andriese, con i suoi volontari, è quello di assicurare una adeguata assistenza alle persone colpite dal virus e che sono in isolamento domiciliare. L’unità potrà esser attivata direttamente dai cittadini che ne faranno richiesta, ma anche dalle istituzioni e cioè dal Comune o dagli uffici sanitari.

Tra i compiti previsti, dopo una specifica formazione effettuata dal centro regionale delle Misericordie di Puglia, ci sarà come detto l’igienizzazione degli ambienti in cui vivono o sostano le persone colpite dal virus, ma anche la rilevazione dei parametri essenziali per il Covid-19 come la saturazione o la glicemia, segnalazione immediata in caso di pazienti che dimostrano segnali di criticità, informazione specifica per la prevenzione anti covid-19, costante monitoraggio della Sala Operativa della Misericordia per eventuali supporti ulteriori oltre ad ulteriori prestazioni professionali come quelle di OSS od infermieri. Per richiedere il servizio alla Misericordia di Andria basterà contattare lo 0883292592 o il 3389369390.