Due distinte operazioni delle Guardie Campestri di Andria, nel corso della giornata del 24 gennaio, hanno permesso di recuperare oltre 7 quintali di olive, oggetto ancora una volta di tentativi di furto brillantemente sventati dallo stesso personale del locale Consorzio.

Questa volta le contrade prese di mira da ignoti malviventi sono state “Lama di Mucci” e “Tolanese – Chiancarulo”, dove da giorni era stato programmato un servizio particolarmente rafforzato da parte del Comando delle Guardie Campestri, a seguito di alcune segnalazioni pervenute.

Sono stati abbandonati sui fondi teli, sacchi già ripieni e quant’altro occorrente per l’illecita raccolta. Il quantitativo recuperato è stato prontamente restituito ai legittimi proprietari, con l’intervento dei Carabinieri sul posto per i rilievi del caso, in particolare per l’evento occorso nel tardo pomeriggio in contrada “Lama di Mucci”.