Contagi in leggera diminuzione, così come i ricoveri in area non critica. Sono questi i dati più importanti dell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione sull’andamento della pandemia da Covid in Puglia. Sono 7.902 i nuovi casi registrati su oltre 43 mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Resta alto purtroppo il numero dei decessi, 11 quelli odierni per un totale di 7.114 morti dall’inizio della pandemia.

I casi odierni sono così suddivisi: 2.461 nella provincia di Bari, 1.475 nella provincia di Lecce, 1.317 in quella di Foggia, 1.024 in quella di Taranto, 863 nella Bat e 660 nella provincia di Brindisi, oltre ad un centinaio in via di definizione.

Buone notizie sul fronte ospedaliero dove scendono i ricoveri in area non critica di ben 13 unità, per un totale di 699 pazienti ricoverati. Sono 69 invece le persone che lottano contro il virus nelle terapie intensive, facendo registrare un +2 rispetto alla giornata di ieri. Torna a salire il numero degli attualmente positivi in Puglia che sono oltre 143 mila, mentre sono 3.871 i guariti nelle ultime 24 ore, per un totale di oltre 384 mila negativizzati dall’inizio della pandemia.