Pochi secondi, quelli sufficienti a rubare due citofoni e poi fuggire. E’ accaduto ad Andria, nella zona PIP, periferia della città federiciana. Un uomo con il volto parzialmente coperto ha depredato un’abitazione portando via due citofoni. Un altro complice invece lo attendeva in auto, una Ford Focus grigia, pronto per far perdere le proprie tracce. Il video è stato pubblicato sui social da un residente vittima del furto. Istantanee che hanno ripreso tutte le “operazioni” dei due soggetti.