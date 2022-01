Concluse tutte le procedure burocratiche, con il visto della Lega, ecco l’annuncio di tre nuovi arrivi in casa Fidelis Andria. Si tratta del portiere classe ’94 Umberto Saracco proveniente dal Cosenza ma scuola Torino. L’estremo difensore vanta moltissima esperienza tra i professionisti con la maglia calabra avendo disputato, tra serie C e Serie B, 75 gare ed arriva a titolo definitivo. Altro arrivo, questa volta a centrocampo, con l’esperienza di Andrea Risolo, classe ’96, e già all’attivo oltre 120 presenze tra i professionisti sempre nel girone C di Serie C con sette reti realizzate tra i pro. Importanti le esperienze in Puglia con le maglie di Bisceglie e Virtus Francavilla oltre a quella con il Catanzaro da cui Risolo proviene. Il terzo volto nuovo è quello di Ilario Monterisi proveniente dal Lecce, difensore classe 2001, nativo di Trani ed impiegato nella prima parte di stagione nel Catanzaro con cui ha collezionato 3 presenze mettendo a segno anche una rete. Lui scuola Bari , ha disputato circa 50 presenze con la maglia del Lecce Primavera esordendo in serie A anche con la maglia della prima squadra.