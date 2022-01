Da martedì prossimo, il suo ufficio sarà “Casa Milan”, quartier generale dei rossoneri. Approda nel grande calcio Dario Aduasio: l’andriese, laureato in giurisprudenza, entra a far parte della segreteria della prima squadra del Milan: si occuperà degli aspetti organizzativi e dei contratti dei tesserati rossoneri. Ha cominciato la sua esperienza nel mondo calcistico nell’Ufficio Stampa dell’Andria Bat (stagione 2012-2013). Ha ricoperto lo stesso incarico, a partire dal 2015, con la Fidelis Successivamente è stato anche team manager della squadra della sua città e in quegli anni ha superato l’esame per diventare direttore sportivo-amministrativo. Parentesi, in seguito, in Puglia con il Casarano. Nelle ultime due stagioni, invece, l’Arzachena gli ha affidato il ruolo di direttore organizzativo. Per Aduasio, fra tre giorni, comincia una nuova avventura, quella con uno dei club più blasonati al mondo.