Calendario compresso. Al ritorno in campo, dopo lo stop forzato imposto dalla Lega Pro, la Fidelis Andria dovrà fare i conti con tanti impegni ravvicinati. Biancazzurri, salvo ulteriori slittamenti, di nuovo in campo il 19 gennaio al “Degli Ulivi” per la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Sudtirol. Quattro giorni dopo, delicatissimo impegno in trasferta di campionato nello scontro direttissimo con la Vibonese. Poi altre dieci partite in poco più di un mese, tra incontri già in programma, recuperi di serie C e ritorno di Coppa.

Capitolo mercato: la Fidelis ha aggiunto all’organico di Ciro Ginestra l’esperto centrocampista Francesco Urso, ex Fano, e il giovane attaccante Antonio Messina, classe 2000, ex Avellino. In uscita, Pelliccia, che ha già rescisso, Zampano (si attende solo l’ok della Lega per il trasferimento al Potenza) e Sabatino, che non rientra da tempo nel progetto tecnico. A questo elenco potrebbero aggiungersi Dipinto e Alberti. Un profilo che potrebbe interessare per la difesa, intanto, è Cristian Riggio, classe ’96, in forza al Monopoli: sette presenze per lui tra campionato e Coppa. Da non escludere la pista che porta a Pasqualino Ortisi, trequartista del 2002, di proprietà del Catanzaro. Di sicuro ci saranno altre entrate, in particolare giovani. Tulli, invece, non partirà, avendo già indossato due maglie in questa stagione. Di Noia, rientra nei piani della società, ma non ha trovato il feeling con la piazza.