Importante operazione compiuta questa mattina dalle Guardie Campestri di Andria, nell’ordinario servizio di vigilanza dell’agro andriese, particolarmente consolidato nell’ambito della campagna olivicola ancora nel pieno del suo spiegamento.

Tre individui di nazionalità extracomunitaria, infatti, sono stati colti in flagrante nell’intento di commettere un grave furto di olive in un fondo ubicato in contrada “Pier delle Vigne”. Alla vista della pattuglia del Consorzio, due si dileguavano nelle campagne circostanti, mentre il terzo è stato prontamente fermato con l’ausilio dei Carabinieri di Andria, interventi sul posto per gli accertamenti del caso. Sono stati recuperati teli e mazze, utilizzate per l’azione predatoria, con l’ulteriore circostanza del sequestro delle due auto in dotazione ai malviventi. La zona, da alcune settimane colpita da piccoli furti, negli ultimi tempi è stata oggetto di un servizio di vigilanza rinforzato.

Il quantitativo di olive illecitamente raccolto è stato restituito al legittimo proprietario.