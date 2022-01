Ieri mattina scontro auto-moto su viale Puglia all’incrocio con via Lancisi. Ferito il giovane motociclista, soccorso dai sanitari del 118 sopraggiunti con autoambulanza, che lo ha trasportato al Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero di Andria.

Alle ore 11:30 circa, un’autovettura Volkswagen Golf, condotta da un anziano signore, si è scontrato frontalmente con un motociclo Yamaha Tmax, condotto da un 21enne, probabilmente per una mancata precedenza. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una bicicletta parcheggiata sul margine della strada, per fortuna senza conducente a bordo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, che hanno interdetto il transito sul tratto del viale Puglia interessato dal sinistro stradale per il tempo necessario all’esecuzione dei rilievi ed alla pulizia della carreggiata rimasta imbrattata dall’olio versatosi da uno dei veicoli incidentati.

Il motociclista è ancora sottoposto a cure mediche ma le sue condizioni sono buone.

Nel primo pomeriggio, invece, su Via Corato all’incrocio con Via De Giosa, altre due autovetture sono pervenute a collisione, anche in questo caso, per una probabile mancato rispetto del segnale di precedenza. L’evento ha procurato lievissime lesioni alla passeggera trasportata sulla Volkswagen Golf coinvolta Rilievi ed accertamenti eseguiti sempre dagli uomini del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale, che accerteranno le responsabilità.