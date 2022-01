Un emozionante musical messo in scena dal Centro Zenith ed un concerto che ha riportato le note musicali all’interno del Chiostro di San Francesco. Si è chiusa così la vigilia della festività dell’Epifania ad Andria in cui proseguono senza sosta le attività ideate dall’Amministrazione Comunale nel programma Christmas Tales con tutti gli eventi natalizi in città. Il “Notre Dame de Paris”, all’interno della Biblioteca Comunale, ha aperto la giornata di iniziative nel centro storico andriese.

Un progetto lungimirante che ormai da anni punta all’inclusione. Una inclusione che l’Amministrazione Comunale, come ci spiega l’Assessore alla Cultura Daniela Di Bari, ha voluto portare anche in un luogo simbolo dell’inclusione come la Biblioteca Comunale.

Nel programma giornaliero, poi, altro evento in un altro luogo simbolo della città come il Chiostro di San Francesco. A dettar le danze è stato Gerardo Tango con un gruppo di artisti del territorio che, lentamente, stanno cercando di riprendersi spazi e palcoscenici.