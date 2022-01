Primi movimenti di mercato per la Fidelis Andria che comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista 27enne Francesco Urso. Il calciatore nativo di Fano ha disputato la seconda parte della scorsa stagione nella squadra della sua città in Serie C, con un finale di stagione da protagonista. Vanta moltissima esperienza tra i professionisti con 50 presenze in serie B in due stagioni con la maglia del Vicenza oltre ad una apparizione anche nella massima serie con il Cesena.

Mediano, centrocampista centrale, nel suo curriculum vanta esperienze importanti con la maglia del Matera, del Catanzaro e della Virtus Entella. Nel contempo la Fidelis Andria ha raggiunto l’accordo con il calciatore Salvatore Pelliccia per la rescissione consensuale del contratto. Il calciatore classe 2000 lascia dunque la Fidelis alla sua seconda stagione e dopo 25 presenze con la maglia biancazzurra. A Sasà un augurio particolare per il suo futuro professionale da tutta la famiglia Fidelis.