Alle ore 08:45 circa di stamattina, una Fiat Tipo condotta da un 26enne andriese, proveniente dalla S.P. 1 “Andria-Trani”, nel percorrere la rampa di accesso alla Tangenziale comunale in direzione del casello autostradale, dapprima è fuoriuscita di strada e poi è rientrata sulla carreggiata ribaltandosi sul tetto. Il giovane conducente è riuscito ad uscire da solo dall’auto ed è stato soccorso dagli agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale e dal personale sanitario del 118 sopraggiunti in loco immediatamente.

Attualmente è sottoposto a cure mediche presso il Pronto soccorso dell’Ospedale “L. Bonomo” di Andria dove è stato trasportato con l’autoambulanza. Le sue condizioni generali, per fortuna, non destano preoccupazione. Sul posto è intervenuto anche un carro-gru della ditta SCARINGELLA S.r.l., il cui personale ha provveduto al recupero d l veicolo e alla pulizia della strada. La rampa di accesso alla Tangenziale comunale è stata riaperta al traffico veicolare. In corso di accertamento le cause che hanno determinato l’incidente stradale.