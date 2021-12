5 guardiani molto particolari, con il compito di vegliare sui bambini di tutto il mondo e un essere malvagio, l’Uomo Nero, che vuole rubare la loro felicità. L’eterna lotta tra il Bene e il Male portata in scena dai più piccoli con lo spettacolo “Le 5 Leggende”, tratto dall’omonimo film di animazione della casa produttrice americana DreamWork. A fare da palcoscenico è stata la galleria “Francesco Crispi” di Andria che, lo scorso 29 dicembre, ha ospitato 7 giovanissimi attori in erba nella loro seconda esibizione, dopo quella avvenuta, prima di Natale, nella chiesa di Sant’Anna. Una rappresentazione curata sapientemente da Annamaria Di Pinto, regista e maestra del Dipartimento teatrale giovani, adulti e teatro al femminile, e nata da un’iniziativa dell’associazione culturale andriese “Officina della Musica e delle Arti”. La trama è quella classica del grande capolavoro cinematografico, che vede come protagonisti Babbo Natale, la Fatina dei denti, il Coniglio di Pasqua e Sandman, l’uomo di sabbia, e Jack Frost, uno scanzonato adolescente portatore di ghiaccio e neve. Un gruppo apparentemente male assortito che l’Uomo della Luna, saggio osservatore delle vicende terrestri, ha messo insieme per combattere l’Uomo Nero. Il cattivo di turno, che vuole diffondere la paura nelle menti dei bambini e trasformare i loro sogni d’oro in incubi. Una storia magica, in linea con l’atmosfera natalizia, interpretata dai 7 giovani protagonisti dello spettacolo, attori per una sera con l’intento di stupirsi e stupire, divertirsi e fare divertire.