Era un dato atteso e che, purtroppo, certifica la nuova dimensione del contagio da Covid-19 in Puglia: 1957 casi di contagio registrati nel giorno post festività natalizie con però oltre 50mila test effettuati. Torna lo 0 nella casella dei decessi mentre risalgono tutti gli altri indicatori della pandemia. Sfiorano ormai le 14mila le persone che attualmente combattono contro il virus e sono solo 279 le persone negativizzate mentre salgono di una ventina i ricoveri: sono 199 i pazienti in area non critica e 22 quelli in terapia intensiva. Il dato delle nuove positività odierne riporta le lancette del tempo ad inizio aprile quando furono registrati 1974 nuovi casi con però molti meno test effettuati, quasi 15mila. Infatti il rapporto tra i test ed i casi positivi si attestava a circa il 13% mentre oggi è a poco meno del 4%.

La Provincia di Bari segna un nuovo record giornaliero di nuovi casi di positività con 546 seguita però a ruota dalla provincia di Lecce con 507. Sono questi due territori, al momento, a spingere in su in modo evidente la curva dei contagi in Puglia. Sostanziale equilibrio negli altri territori pugliesi con Foggia che registra 224 nuovi contagi, Taranto 206, Brindisi e BAT 191 a testa. Dato significativo, invece, quello dei residenti fuori regione tornati in Puglia per le festività natalizie: sono 86 i nuovi casi registrati di positività al virus. Mentre ci si avvia ormai ai 5milioni e mezzo di test effettuati da inizio pandemia i casi totali sfiorano, invece, i 300mila.