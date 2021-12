Valorizzare le produzioni tipiche della città per farne un’occasione di promozione e valorizzazione. Risponde a questo scopo la decisione di alcune aziende andriesi agroalimentari, attive in particolare nell’areale di Montegrosso, di donare i loro prodotti per destinarli ai rappresentanti istituzionali della città, della provincia, della Regione, delle Forze dell’Ordine, dell’Asl. Aderendo all’invito del Presidente del Consiglio Comunale, dr. Giovanni Vurchio, le aziende Rivera, Bonizio, Spagnoletti Zeuli, Andriololegumi e lo chef Pietro Zito donano in questi giorni alcuni prodotti tipici del territorio andriese.

Così l’olio extravergine d’oliva dell’azienda del Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, il vino delle cantine Rivera, quello dell’azienda agricola Bonizio ed il suo miele, gli Zitucci (biscotti con fichi, mandorle e cioccolato) di Pietro Zito ed i legumi di Andriolo (lenticchie, ceci e fave) sono i prodotti contenuti in una sorta di “Paniere Andria” che rappresenterà anche il meglio della produzione agricola di Montegrosso e dintorni.

Così dal “Borgo della Salute” di Montegrosso – come è stato recentemente insignito, e sede, con il suo Palazzo Belgioioso, del riconoscimento “Spighe Verdi 2020 e 2021”, perchè Andria è un Comune che si è contraddistinto nel campo dell’agricoltura sostenibile e dell’ambiente – parte un messaggio preciso: le ricchezze agroalimentari della città sono lo specchio fedele di una comunità operosa che nell’agricoltura e nell’agroalimentare ha un presente ed un futuro decisivi anche sul piano occupazionale. E questo deve essere ribadito, una volta di più, ai destinatari del nostro “Paniere Andria” ovvero le assisi consiliari, le Autorità di Governo, le Forze dell’Ordine, i responsabili della sanità. Sarà poi il Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Vurchio, a curare, in semplicità, la consegna del “Paniere Andria”.