Lo scorso weekend hanno preso ufficialmente il via i festeggiamenti del Santo Natale nella città di Andria. Dopo un anno fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria ancora in corso, l’amministrazione comunale ha voluto dare un segnale importante alla comunità programmando in maniera dettagliata un fitto calendario di eventi per grandi e piccini in diversi punti della città. Il Natale 2021 è partito con l’attesa accensione dell’Albero nella centralissima piazza Catuma, un momento allietato dalla musica del coro polifonico “Farinelli” per vivere in pieno lo spirito natalizio.

Installazioni a tema, rappresentazioni teatrali, percorsi turistici, il presepe vivente, eventi musicali, di danza e letteratura compongono l’ampio calendario di “Christmas Tales” che sino al 9 gennaio renderanno più luminoso il Natale degli andriesi cercando di riscoprire il vero valore di questa festa.

Il servizio di News24.City.