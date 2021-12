Sport volano di crescita per tutti in modo assolutamente indistinto. Ed è lo scopo principale del Baskin una disciplina relativamente giovane che, tuttavia, è forse tra le più inclusive esistenti al momento.

Inclusione che prevede una grande attenzione a tutti. Un progetto prima ancora sociale più che sportivo e che nella città federiciana vede protagonista l’Atletica Andria che nello scorso weekend è stata protagonista di un torneo interregionale a Monte di Procida assieme a Campania e Sicilia. Andria è stata la rappresentante della Puglia in un movimento che tende adesso a crescere anche in regione con una decina di realtà già costituite. Alcune parteciperanno anche al campionato italiano organizzato dall’EISI e riconosciuto dal CIP.

Palpabile anche l’emozione di chi ha rappresentato il suo territorio in una competizione nazionale.

Provare per credere quanto la parola “inclusione” non sia solo uno slogan nel Baskin. Basta assistere ad alcuni allenamenti o ai raduni in campo come quello di una ventina di giorni fa ad Andria all’interno del Palasport di Corso Germania. Per il coach Elisa Matera però l’importante, per tutti, è uscire e farsi trascinare in palestra da una squadra.