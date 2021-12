Gli agenti inquinanti non hanno confini e dunque solo l’unione di iniziative comuni per la salvaguardia dell’ambiente possono davvero rappresentare un cambiamento. Parliamo delle provincia BAT e dei forum ambientalisti delle tre città co capoluogo che hanno deciso di incontrarsi per cementare un rapporto di cooperazione guardando al bene superiore dei cittadini.

Ieri incontro ad Andria in cui tanti sono stati gli argomenti trattati a partire dalle attività di monitoraggio già effettuate, soprattutto a Barletta, e che hanno dato risultati molto allarmanti.

Tra le prime attività da impostare c’è senza dubbio il profilo della salute nelle tre città. Ad Andria si è già ad un punto più avanzato mentre si comincia a parlare di questo strumento anche nella città di Trani.

Un primo incontro a cui ne seguiranno altri. Obiettivo è quello di lavorare assieme per spronare le istituzioni a fare molto di più sul tema ambientale.