La morte del tunisino 48enne ripropone il tema degli interventi di assistenza alle fasce più deboli e agli ultimi. Qualunque sia la causa della morte del tunisino – forse per assideramento, ma gli accertamenti sono tuttora in corso come è noto – si ricorda che vi è una rete di interventi di ausilio e soccorso, in particolare contro i disagi legati al freddo, che il Comune assicura grazie al suo Piano di Intervento Sociale. Il PIS prevede, infatti, per tutto il corso dell’anno, attività di sostegno che vanno dagli interventi urgenti di collocamento notturno in una struttura dedicata alla somministrazione di pasti, dal pagamento di bollette per utenze domestiche alla fornitura di generi di prima necessità.

«Si tratta – spiega l’assessore alla Persona, Ins. Dora Conversano – di interventi che l’Assessorato ai Servizi Sociali assicura per tutto l’anno attraverso, appunto, il servizio del Pronto Intervento Sociale. Quando gli uffici vengono allertati ed informati dell’emergenza in corso, gli stessi intervengono con i fondi a disposizione».