Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Milan Club di Andria:

«I 122 anni di storia, delle sofferte passioni, delle innumerevoli vittorie, con i grandi campioni di ieri e di oggi, sono la quintessenza dell’ultimo libro sul Milan, realizzato da un giornalista non nuovo a questo genere di passione rossonera, Giuseppe Di Cera.

Una storia sportiva condensata in oltre mille quiz, per saggiare la preparazione dei tanti sostenitori di uno dei Club calcistici più blasonati al mondo. “Il grande libro dei quiz sulla storia del Milan” sarà presentato giovedì 9 dicembre, alle ore 19, presso il Milan Club di Andria, sito in via XX settembre n.73.

Con l’autore Giuseppe Di Cera, alla serata prenderanno parte, Giuseppe Massaro, Presidente Milan Club Andria; Pino De Candia, Coordinatore Regionale MC Puglia; Vincenzo Cassanelli, Coordinatore Provinciale Bari/Bat; una rappresentanza dei tanti tifosi rossoneri, primo tra tutti Savio Tesoro, che con gli oltre 200 soci del Milan Club Andria ed idealmente dell’intero Tacco d’Italia, non potranno far mancare la loro vicinanza a questa vernice sportiva.

In mille domande si ripercorrerà una storia avvincente, fatta di grandi successi (Coppe Campioni ed Intercontinentali), di cocenti sconfitte (retrocessione in B), di ambiziosi traguardi raggiunti (con Silvio Berlusconi, il presidente che ha vinto di più in Italia, in Europa e nel Mondo), che ebbe inizio il 13 dicembre 1899 a Milano, quando un gruppo di sportivi inglesi e italiani che condividevano la passione per il calcio, diedero vita al “Milan Football and Cricket Club” che poi divenne l’Associazione Calcio Milan. A scrivere “Il grande libro dei quiz sulla storia del Milan”, per la Newton Compton Editori, Collana “Grandi manuali Newton”, -anno di edizione 2021, pag. 512, in commercio dal 21 ottobre 2021- è un giornalista sportivo pugliese, nato 46 anni fa a Taranto. Cura, con Michele Pinto e Giacomo Ferrarese, la comunicazione del Milan Club Puglia AIMC. Laureato in Scienze politiche, Giuseppe Di Cera collabora con diverse testate e attualmente lavora come cronista per il «Corriere dello Sport» e le emittenti Canale85 e AntennaSud. Con la Newton Compton ha pubblicato altri libri legati alla squadra rossonera: “I campioni che hanno fatto grande il Milan”; “Il romanzo del grande Milan”; “Il Milan dalla A alla Z”; “Forse non tutti sanno che il grande Milan…”; “Le 101 partite che hanno fatto grande il Milan”; “La storia del grande Milan in 501 domande e risposte”, “Milan. Capitani e bandiere e Il grande libro dei quiz sulla storia del Milan”. Ai tifosi ma anche a chi vuole conoscere qualcosa in più della storia di questo Club, consigliamo di leggere questo libro nel quale, andando indietro nel tempo, è possibile ritrovare mitici calciatori che hanno fatto grande la passione rossonera: da Gunnar Gren, a Gunnar Nodahl e Nils Liedholm, da Andriy Shevchenko a Gianni Rivera e José Altafini, da Filippo Inzaghi e Marco van Basten, da Kaká a Pierino Prati, senza dimenticare Giuseppe Santagostino, detto Pin e Aldo Boffi, ed ancora Albertino Bigon e Renzo Burini per arrivare a Zlatan Ibrahimovic. I loro gol hanno reso immensa la storia dell’A.C. Milan. Dal dicembre 2007 al febbraio 2014, il Milan è stato il Club più titolato al mondo, secondo la graduatoria delle competizioni internazionali riconosciute dalla Fifa».