Il GAL non si ferma. Anzi, raddoppia. Due incontri, in un ciclo denominato “Tradizione & Innovazione”, avranno luogo nei giorni 10 e 20 dicembre 2021, tutti alle ore 18.00, rispettivamente nel Chiostro di San Francesco del Municipio di Andria e nella Sala consiliare del Comune di Corato, per raccontare e svelare ogni dettaglio riguardante i due bandi attualmente in pubblicazione ad opera del GAL “Le Città di Castel del Monte”. Ad essi parteciperanno i sindaci, Giovanna Bruno (Andria) e Corrado De Benedittis (Corato); il presidente del GAL, Michelangelo De Benedittis; il direttore tecnico Paolo de Leonardis e la responsabile di misura Patrizia Ricciardi (questi ultimi due impegnati nel racconto dei bandi).

Il bando, relativo alla Misura 19.2, azione 1.2, riguarda la riqualificazione funzionale di beni immobili di particolare e comprovato interesse artistico, storico e archeologico o che rivestono un interesse sotto il profilo paesaggistico, che sono espressione della storia, dell’arte e della cultura del territorio GAL e che si caratterizzano per l’interesse sotto la fruizione culturale pubblica.

Quello relativo all’azione 4.3, invece, concerne più precisamente le possibilità innovative di intervento in agricoltura, migliorando le pratiche con metodiche nuove ed approcci al passo con il cambiamento e la transizione ecologica, come l’agricoltura di precisione e l’utilizzo di mezzi hi-tech che migliorano la qualità delle lavorazioni in campo e la vita dei lavoratori delle campagne.

«Cerchiamo di raggiungere il maggior numero di potenziali fruitori, – fa notare Michelangelo De Benedittis, presidente del GAL – al fine di cogliere un risultato importante nella nostra programmazione, oramai alle battute finali. Le indicazioni che potranno provenire da questo incontro/confronto, in due momenti distinti, ci offriranno dati importanti anche in vista della fase di programmazione del futuro, che ci auguriamo possa comportare impegni sempre più concreti e stimolanti per la crescita dei territori sotto Castel del Monte».