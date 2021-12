Settimana completa di lavoro per il tecnico Ciro Ginestra e per la sua Fidelis reduce da due successi consecutivi tra coppa e campionato e due successi consecutivi in trasferta. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Messina in cui tanti sono gli aspetti positivi rimarcati. Ma alle porte c’è un’altra sfida importante anche in chiave salvezza come quella casalinga contro il Picerno di Colucci.

Fidelis che sembra trovarsi a suo agio in trasferta ma che stecca ancora tra le mura amiche in campionato. Serve subito un’inversione di rotta come ci spiega Ginestra anche perché alle porte c’è già il girone di ritorno.

Non una gara come le altre per Ciro Ginestra e più in generale per la Fidelis. Il tecnico era alla guida dei lucani lo scorso anno prima di un doloroso esonero da quasi prima della classe. La Fidelis perché contro il Picerno nella passata stagione si concluse la bella avventura arrivata sino alla finale play-off. Tanti motivi per attendersi una gara di grande valore.

Fidelis che vede piano piano svuotarsi l’infermeria. Bordin e Benvenga, al momento, sono gli unici due fermi anche se per lo sfortunato centrocampista sembrano esserci buone nuove a partire dalla prossima settimana. In gruppo nuovamente Alcibiade e Zampano si lavora al completo recupero di Di Piazza uscito anzitempo dalla gara di Messina. Per lui meno grave del previsto l’infortunio e sarà tra i convocati.

Al “Degli Ulivi” solo due i precedenti tra le compagini entrambi in serie D. Nel 2018 fu successo biancazzurro mentre lo scorso anno vittoria per i lucani con in panchina proprio Ciro Ginestra. Inizio match alle 17,30.