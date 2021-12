A partire dal 7 dicembre e fino al 9 gennaio nella città di Andria vigerà l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi all’aperto nel centro cittadino e come disposto dalla locale Prefettura. Questa le strade coinvolte nell’ordinanza:

Centro Storico, delimitato da tutte le strade interne all’anello viario rappresentato dalle seguenti strade: Via Bovio, via Attimonelli, via Pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, Via Manthonè, Piazza Porta La Barra, via Orsini, Piazza Ruggero VII, via Onofrio Jannuzzi, via De Gasperi; Corso Cavour; Via Regina Margherita; Viale Crispi; viale Roma; Via Firenze; Piazza Marconi; Via Torino; Via Duca degli Abruzzi e via Duca di Genova.

La mascherina andrà indossata all’aperto dalle ore 18.00 alle ore 24.00 dei giorni feriali mentre nei giorni festivi e pre-festivi l’obbligo varrà dalle ore 10.00 alle ore 24.00. L’inosservanza dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie comporterà una sanzione dai 400 ai 3 mila euro.