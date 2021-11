Sono oltre 650 le richieste d’aiuto in tutta la BAT arrivate ai Centri Antiviolenza della Provincia nel solo anno 2020. Cav Riscoprirsi, Cav Save ed Osservatorio “Giulia e Rossella” per la rete di protezione ed aiuto attiva su tutta la BAT ed in costante interrelazione con le istituzioni. Ma le tante richieste di aiuto restano il segno e la testimonianza di un fenomeno, quello della violenza di genere, che resta ben radicato su di un territorio variegato e che non fa eccezione rispetto ad un dato nazionale che testimonia quanto sia diventata una vera e propria emergenza.

I dati sciorinati durante l’inaugurazione della “Stanza d’ascolto riservato Graziella Mansi” all’interno della Questura della BAT in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un luogo importante quello realizzato ad Andria e che per i Centri Antiviolenza sarà un altro punto di riferimento sul territorio.

Il servizio completo su News24.City.