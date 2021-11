Sono 273 i nuovi casi di contagio da Covid-19 su oltre 22mila 500 test e due sono le persone decedute a causa del virus. I dati contenuti nel consueto bollettino epidemiologico regionale, però, fotografano una situazione piuttosto stabile e che anzi migliora in Puglia per quel che concerne i ricoveri e gli attualmente positivi. I pazienti in area non critica passano dai 151 di ieri ai 144 di oggi mentre in Terapia Intensiva salgono a 18 coloro i quali combattono contro il virus nelle strutture sanitarie pugliesi. Buone nuove anche dai negativizzati che sono 309 e fanno scendere il conto degli attualmente positivi in Puglia a 3910 dopo aver sfiorato i 4mila nei giorni scorsi. I nuovi contagi, provincia per provincia, sono piuttosto omogenei anche se c’è la Provincia di Bari che ne conta 69 mentre la BAT chiude con 13 nuovi casi. Lecce 53, Taranto 52, Foggia 45 e Brindisi 40 completano il quadro regionale dei nuovi contagi.

Sul fronte incidenza di casi settimanali ogni 100mila abitanti la Puglia resta costantemente attorno ai 40 casi o poco più mentre l’Italia ormai viaggia attorno ai 120. La BAT resta, invece, tra le province con incidenza più bassa d’Italia anche se non è più ultima visto che al momento c’è Potenza.