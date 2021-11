Sul sito della Sanitaservice della Asl Bt (www.sanitaserviceaslbat.it) è stato pubblicato l’avviso pubblico per n.162 ausiliari: il bando prevede la sottoscrizione di contratti a tempo determinato e pieno per la durata di 6 mesi. Le domande dovranno essere inviate entro le ore 13 del 7 dicembre 2021. Il bando risponde all’esigenza di far fronte alle necessità straordinarie e temporanee legate tanto all’emergenza Covid19 quanto al fabbisogno di servizi emerso in sede di elaborazione del business plan in fase di adozione. L’urgenza rende opportuno far ricorso a personale che abbia già una comprovata formazione e abbia dimostrato affidabilità nel ruolo richiesto anche con mansioni analoghe a quelle di ausiliario.

«Abbiamo tenuto fede a quanto dichiarato solo pochi giorni fa – dice Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario della Asl Bt – pertanto invitiamo tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dal bando a presentare domanda entro il 7 dicembre secondo le modalità pubblicate sul sito della Sanitaservice della Asl Bt».