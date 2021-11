Sei giorni di programmazione ed oltre 10 appuntamenti, tra seminari, esibizioni artistiche e spettacoli teatrali: sono i numeri del prima edizione del Festival della Legalità, che si terrà ad Andria dal 25 al 30 novembre. Una iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale con il patrocinio della Regione Puglia.

In campo scuole, associazioni e rappresentanti delle istituzioni, protagonisti di un calendario di eventi che avranno come sfondo il tema della Giustizia, vista come l’unica arma possibile per contrastare i fenomeni della violenza e della criminalità.

Il programma della manifestazione è stato illustrato, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa ospitata nella sala convegni del Chiostro di San Francesco. A fare gli onori di casa il sindaco, Giovanna Bruno.

Forze dell’Ordine ed istituzioni sono da sempre in prima linea per contrastare le attività criminali ma la battaglia va combattuta anche sul campo sociale.

Gli ultimi eventi drammatici avvenuti sul territorio della Bat, come l’omicidio del 24enne Claudio Lasala a Barletta o l’accoltellamento di giovane in una discoteca di Bisceglie, hanno riacceso i riflettori su fenomeni come violenza ed illegalità nella movida e sulla necessità di una presenza più forte da parte dello Stato.