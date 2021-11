E’ ormai vigilia di Fidelis Andria – Bari. Stadio “Degli Ulivi” che va verso il tutto esaurito per la capienza attuale con le norme Covid. Per un derby che manca da 27 anni ci saranno poco meno di 6mila presenze per un pomeriggio di sport che riporta le lancette indietro nel tempo. Il gemellaggio tra le due tifoserie e tra le due città, la vittoria biancazzurra a Pagani ed il campionato da primato dei galletti, hanno sicuramente favorito un così alto afflusso di tifosi. In conferenza stampa Ciro Ginestra non nasconde le emozioni di un match che tutti vorrebbero giocare, ha detto.

Il Bari di Mignani, con cui Ginestra è stato anche compagno di squadra nel Siena nel 2000, veleggia in vetta e resta la squadra da battere in questo torneo. Fidelis che arriva al derby dopo aver conquistato tre punti preziosi a Pagani. Out sicuramente Benvenga e Bordin si tenta un recupero lampo per altri due infortunati come Zampano ed Alcibiade. Torna dalla squalifica Matteo Di Piazza. Al Degli Ulivi, in campionato, sono solo due i precedenti. Entrambi in serie B negli anni ’90 ed entrambi con due 0 a 0 finali. Il fischio d’inizio sarà alle 17.30.

