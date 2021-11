In vista del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, CapitalSud, in collaborazione con il Comune di Andria, Centro Antiviolenza RiscoprirSi e tante altre associazioni del territorio, daranno vita ad un percorso volto ad accendere i riflettori sul tema e a incentivare un nuovo protagonismo delle donne. In questa occasione, CapitalSud inaugura il format “Svergognat* – appuntamenti per de_generarsi” attraverso il quale analizzare, ribaltare, giocare e approfondire le tematiche legate a identità di genere, transizione, costruzione del corpo della donna, femminismi e intersezionalità.

Colei che si priva del normale senso di vergogna con cui ogni donna nasce, colui che agisce contro il clichè del vero uomo, duro e implacabile, vengono marchiati dall’indelebile etichetta di Svergognat*. Vogliamo stimolare la consapevolezza che la vergogna non è un fardello di chi subisce, ma di chi commette violenza. Vogliamo poter parlare, anche e soprattutto in questa città di provincia, di temi che ancora sono coperti da un timoroso velo di censura, negazione e vergogna. Vogliamo, a partire da ora, svergognarci.

Il 23 e 24 novembre, CapitalSud si unisce alle attività organizzate per il 25 novembre.

Partiremo con una due giorni per de-generarci:

Martedì 23 novembre ore 19.30:

Incontro “Il parto rispettato. Dibattito e approfondimento sul tema della violenza ostetrica”

Interveranno:

Avv. Alessandra Battisti – Osservatorio Violenza Ostetrica Dott.ssa Rosanna Suriano – Ginecologa

Antonella Zotti – Psicologa

CAV RiscoprirSi – Patrizia Lomuscio Modera Rossella Lopetuso

Mercoledì 24 novembre ore 19.00:

Presentazione libro “DONNE TUTTE PUTTANE” Revenge porn e maschilità egemone (Edizioni Durango)

di Lucia Bainotti e Silvia Semenzin

Interverranno le autrici in collegamento, Valentina Lomuscio per Edizioni Durango

Modera: Micaela di Trani